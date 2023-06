L’Inter, Gosens e il ritorno in Germania. Ma i conti non tornano | CM.IT

Robin Gosens dell’Inter, da più sessioni di calciomercato, viene accostato a club della Bundesliga: l’ultimo è l’Union Berlino

Nonostante la finale di Champions League raggiunta, e poi persa contro il Manchester City di Pep Guardiola, e i tanti soldi entrati nelle casse della società, l’Inter, per poter operare sul mercato, ha necessità di vendere.

I nomi dei giocatori in uscita sono sempre i soliti: Joaquin Correa, Marcelo Brozovic e Robin Gosens. Mentre su altri, tipo André Onana e Nicolò Barella, si registrano interessamenti della Premier League, ma la volontà dell’Inter appare quella di non privarsene, a meno di offerte mostruose, al momento non arrivate sulla scrivania dell’amministratore delegato Beppe Marotta e del direttore sportivo Piero Ausilio. Per quanto riguarda l’esterno tedesco, voci su un possibile ritorno in patria, dove ha giocato per alcuni anni nelle giovanili prima di approdare in Olanda, prima al Vitesse e poi all’Heracles Almelo, si rincorrono da diverse sessioni di calciomercato.

Già a gennaio, ad un solo anno dall’approdo in nerazzurro proveniente dall’Atalanta per un affare totale da 28 milioni di euro, se ne parlò approfonditamente, ma poi l’affare non andò in porto. Così come sul finire dell’agosto scorso, quando il Bayer Leverkusen si mosse concretamente, ma Gosens stesso decise di restare a Milano per giocarsi le sue carte con Simone Inzaghi. La stagione che si è appena conclusa, però, è stata avara di soddisfazioni a livello personale per il 28enne calciatore, tant’è che le indiscrezioni su un possibile addio tornano a circolare con insistenza. E, questa volta, il club in questione è l’Union Berlino, vera e propria squadra rivelazione che ha conquistato il quarto posto finale e, dunque, l’accesso alla fase a gironi della prossima edizione della Champions League.

Inter, Gosens-Union Berlino: i conti non tornano

Un risultato storico per la squadra della capitale che punta a riconfermarsi anche nella prossima stagione e a sorprendere anche in Europa. Ma tenendo i piedi ben piantati a terra.

E, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, proprio per questo motivo è difficile pensare ad una proposta da 20 milioni di euro per acquistare il cartellino di Gosens. L’Union è certamente interessato all’ex Atalanta, ma non ci sono, allo stato attuale, le condizioni per arrivare ad una rapida fumata bianca. I tedeschi prenderebbero in considerazione l’ipotesi di un prestito, anche oneroso, con diritto di riscatto, o con obbligo al verificarsi di determinate condizioni, ma a cifre più basse. E l’Inter, che ha speso 28 milioni per Gosens, non si può permettere di scendere troppo per non incappare in una minusvalenza. Dunque, ad oggi la situazione è quella che vi abbiamo descritto, le distanze esistono e vanno colmate per poter andare a dama. Vi terremo aggiornati.