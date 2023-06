Onana porta il doppio colpo: Zhang incassa anche 20 milioni

Onana è uno dei maggiori indiziati all’Inter per fare cassa: il portiere camerunese potrebbe finanziare il doppio colpo sul mercato

Ieri il vertice in Viale della liberazione tra Simone Inzaghi e la dirigenza al gran completo, compreso il presidente Steven Zhang.

Si è pianificata la prossima stagione, con le strategie di mercato per la sessione estiva. Inzaghi ha chiesto garanzie sulla competitività della squadra, ricevendo rassicurazioni dal club, anche se non ci saranno spese folli in casa nerazzurra. Si continuerà a puntare sulla sostenibilità economica, con le uscite che finanzieranno i colpi in entrata. Non c’è la necessità di cedere i big dopo gli introiti della Champions, anche se qualcuno potrebbe essere sacrificato se arrivassero delle offerte allettanti. Uno dei maggiori indiziati, oltre a Brozovic, è Onana: il camerunese è da tempo nel mirino del Chelsea.

Calciomercato Inter, Mamardashvili e Diakhaby con l’addio di Onana

L’Inter valuta l’ex Ajax circa 60 milioni di euro e in caso di addio ne ha individuato in Vicario dell’Empoli il sostituto ideale.

Ma oltre all’estremo difensore italiano nei radar di Marotta e Ausilio c’è Mamardashvili, in uscita dal Valencia. La concorrenza per il georgiano non manca e il suo prezzo oscilla intorno ai 25 milioni di euro. L’Inter cercherebbe di strappare uno sconto così come per Diakhaby, profilo monitorato dai nerazzurri per il pacchetto difensivo come scrive in Spagna il portale ‘Elgoldigital.com’. Il francese sarebbe valutato 15 milioni dai ‘Pipistrelli’, mentre il Ds Ausilio vorrebbe mettere sul piatto qualche milione in meno per portarlo a Milano. Una maxi operazione tra Mamardashvili e Diakhaby da 35 milioni di euro più eventuali bonus, decisamente inferiore rispetto ai 60 milioni che il sodalizio di Zhang metterebbe in cassaforte dalla cessione di Onana.