Inzaghi non è la priorità: la strategia dell’Inter dopo il vertice | CM.IT

Lungo summit nella sede nerazzurra tra Inzaghi e la dirigenza al gran completo: le ultime sul mercato e il rinnovo del tecnico dell’Inter

Si è concluso dopo oltre tre ore il vertice in casa Inter tra la dirigenza e Simone Inzaghi, a tre giorni dalla finale di Champions League persa a Istanbul contro il Manchester City.

Presente l’area tecnica al gran completo, compreso il presidente Steven Zhang, tra i primi ad arrivare questa mattina in sede intorno alle 11.30. Nel pomeriggio, poco prima delle 16.30, l’arrivo invece di Inzaghi che ha lasciato il quartier generale nerazzurro alle 19.30 circa. L’allenatore piacentino è entrato e uscito sorridente, pur senza rilasciare dichiarazioni. Anche il presidente Zhang poco dopo ha dribblato le domande all’uscita. Gli ultimi a lasciare Viale della Liberazione sono stati Marotta, Ausilio e Baccin, pure loro a bocche cucite. Come raccolto da Calciomercato.it nel summit odierno si è parlato della programmazione per la prossima stagione, senza toccare quindi l’argomento sul rinnovo fino al 2025 di Inzaghi, al momento non prioritario.

Inzaghi incontra la dirigenza: le linee guida di Zhang

La dirigenza e Inzaghi hanno pianificato e fatto il punto sulle strategie in entrata e in uscita sul mercato, con i vertici nerazzurri che hanno sottolineato all’ex allenatore Lazio che si proseguirà sulla falsariga degli ultimi anni e ovvero sull’autofinanziamento.

La linea societaria è confermata: player trading, dove a un’uscita corrisponderà un’entrata. Niente follie, creatività sul mercato, cercando di restare ugualmente competitivi e nel possibile alzare la qualità della rosa. Per un grande colpo serviranno dei sacrifici con Onana, Dumfries e Brozovic gli indiziati principali a fare eventualmente le valigie se arriveranno delle offerte soddisfacenti. Il tema sul prolungamento di Inzaghi sarà affrontato invece più avanti, mentre le prossime settimane saranno importanti sul fronte rinnovi, con Calhanoglu e Bastoni che presto metteranno nero su bianco al nuovo contratto con l’Inter. In quest’ottica, infine, cresce la fiducia anche per la conferma di de Vrij.