80 milioni e scambio: operazione ‘folle’ per Barella

‘Simbolo’ dell’Inter insieme a Lautaro, la mezz’ala sarda non è del tutto incedibile. I nerazzurri devono vendere per poter comprare

L’Inter non è sì obbligata a fare sacrifici sul mercato per esigenze di bilancio, ma per fare acquisti deve prima fare cassa. Ossia vendere. L’indiziato numero uno rimane Onana, tuttavia negli ultimi giorni ha preso quota un nome clamoroso: quello di Nicolò Barella, insieme a Lautaro il ‘simbolo’ della squadra nerazzurra.

Barella è incedibile, ma fino a un certo punto. Come spiegatovi da Calciomercato.it, il presidente Zhang è disposto ad ascoltare offerte da 80 milioni in su. Parliamo di una cifra non così impossibile, specie per i grandi e ricchi club inglesi.

Proprio in Premier, il classe ’97 vanta diversi estimatori. A partire dal Newcastle e per finire col Chelsea, con il quale Ausilio dialoga già per i prestiti di Lukaku e Koulibaly. Oltre per il sopracitato Onana.

Barella nel mirino del Chelsea: doppia offerta choc all’Inter

Il Chelsea ha detto no, per ora, alle cessioni a titolo temporaneo – con contributo al pagamento di parte dell’ingaggio – di Koulibaly e Lukaku. I ‘Blues’ alla richiesta di rinnovo del prestito del belga potrebbero aver rilanciato formulando una doppia proposta clamorosa.

La prima: Lukaku a titolo definitivo in cambio, appunto, di Barella; la seconda: Barella per Koulibaly e soldi. Ovviamente, l’Inter avrebbe senz’altro risposto o risponderebbe con un doppio no secco.

Non è escluso un rilancio dei londinesi per la mezz’ala sarda, stavolta però con una offerta interamente cash. Il club di Todd Boehly non si accontenta di Caicedo, in arrivo dal Brighton di De Zerbi, per la mediana vuole infatti un altro calciatore di assoluto livello. Barella è sulla lista.