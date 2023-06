Inter, doppio accordo da rifare: Ausilio in pressing | CM.IT

Arrivano risposte da Londra dove nelle scorse ore è giunto il ds dell’Inter, Piero Ausilio, per discutere dei trasferimenti di Koulibaly e Lukaku

Sono Kalidou Koulibaly e Romelu Lukaku due dei principali obiettivi di mercato dell’Inter in questa fase embrionale della finestra estiva di trasferimenti: notizie non positive da Londra.

L’Inter lavora all’asse di mercato per il Chelsea: l’obiettivo non è solo quello di trattenere in nerazzurro Romelu Lukaku, ma anche di riportare in Italia il difensore senegalese Kalidou Koulibaly dopo il suo primo anno in Premier League con la maglia del Chelsea. Nelle scorse ore il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, è volato a Londra per tentare di gettare le basi di un doppio accordo con i Blues.

L’obiettivo del dirigente nerazzurro è quello di ottenere un doppio prestito, consegnando a Simone Inzaghi un importante rinforzo in difesa e confermando Romelu Lukaku che punta a fare meglio rispetto al campionato ormai andato agli archivi. Una doppia operazione che ben incanalerebbe il mercato estivo dell’Inter che, però, deve fare i conti con la posizione del Chelsea in tal senso.

Calciomercato Inter: il Chelsea dice ‘no’ al doppio prestito

Stando alla indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il club londinese avrebbe rifiutato la proposta del doppio prestito di Kalidou Koulibaly e Romelu Lukaku.

È facile immaginare che il Chelsea, anche a fronte delle importanti spese sul mercato dei mesi scorsi, voglia cercare di monetizzare, evitando così cessioni in prestito. Arrivato lo scorso anno dal Napoli per 38 milioni di euro, Kalidou Koulibaly ha un contratto fino al 2026 con il Chelsea, oltre ad un’opzione di rinnovo per un’altra stagione. Per la cessione a titolo definitivo, il club londinese potrebbe chiedere non meno di 25 milioni di euro.

Diversa la situazione relativa a Lukaku, già lo scorso anno girato in prestito ai nerazzurri. Anche il suo contratto con il Chelsea ha la scadenza fissata al 30 giugno 2026, ma in virtù del rendimento nelle due ultime stagioni la sua quotazione potrebbe calare. La doppia trattativa, ad ogni modo, è in una fase ancora embrionale: le parti ne ridiscuteranno nei prossimi giorni e l’Inter spera di convincere a strappare un ‘sì’ sulla formula del trasferimento di difensore ed attaccante.