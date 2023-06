Da Koulibaly a Lukaku, l’asse con il Chelsea è sempre più caldo

Il mercato estivo dei nerazzurri potrebbe essere strettamente collegato a quello del Chelsea; Koulibaly, Lukaku e non solo

La stagione dell’Inter si è conclusa con l’amarezza per la sconfitta in finale di Champions League; contro il Manchester City, i nerazzurri hanno disputato una buonissima partita ma sono stati poco incisivi sotto porta. Gli errori di Lautaro (sul punteggio di zero e zero) e di Lukaku, il cui colpo di testa poteva portare la gara ai supplementari, sono costati carissimi agli uomini di Inzaghi che non sono stati dominati, come si pensava alla vigilia, dai Citizens.

Ora, però, bisogna recuperare le energie e pensare alla prossima stagione e uno dei nodi cruciali dell’Inter si chiama proprio Lukaku; l’attaccante ha vissuto una stagione complicata tra diversi problemi fisici e un Mondiale dove si è reso protagonista, in negativo, nell’ultima partita del girone costata l’eliminazione alla nazionale belga.

Il gol contro il Lecce, alla prima giornata, aveva illuso tutti; da quel momento Lukaku ha faticato ad essere il centravanti conosciuto alla prima esperienza in nerazzurro. Gli ultimi mesi sono stati sicuramente positivi ma gli errori in finale Champions pesano. Abbiamo detto del futuro con il classe 1993 ad aver ricevuto una ricca offerta dall’Al-Hilal, club dell’Arabia Saudita con una potenza economica decisamente importante.

In questa sessione estiva di mercato, i club Arabi sembrano avere l’intenzione di entrare a gamba tesa nel calcio offrendo contratti da capogiro ai giocatori più importanti a livello internazionali. Tra questi troviamo anche Lukaku il cui cartellino, ricordiamolo, è ancora di proprietà del Chelsea; l’attaccante belga, però, sembra avere le idee piuttosto chiare. Il suo desiderio è quello di rimanere a Milano per vivere una stagione completamente diversa da quella appena conclusa.

Lukaku, dunque, sembra intenzionato a rinunciare ai soldi (tanti) dell’Arabia per riportare l’Inter in vetta al campionato; l’asse Milano-Londra, però, è piuttosto caldo e potrebbe stravolgere la finestra estiva di calciomercato. Oltre all’attaccante belga, infatti, ci sono altri due giocatori che potrebbero animare il mercato dei nerazzurri e dei Blues.

#Inter, #Lukaku ha ribadito il suo desiderio di rimanere a Milano. Con il #Chelsea i nerazzurri riparleranno anche di #Koulibaly (stipendio da oltre 10 mln all’anno), che gli inglesi potrebbero cedere in prestito se ci saranno benefici per il FFP#calciomercato@calciomercatoit — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) June 14, 2023

Chelsea-Inter: anche Koulibaly e Onana al centro del mercato

Abbiamo detto di come non sia soltanto Lukaku il giocatore che muove i rapporti tra Chelsea ed Inter; oltre al centravanti troviamo anche Koulibaly e Onana ma andiamo con ordine. Il centrale difensivo non ha vissuto una stagione felicissima a Londra (complice anche l’annata negativa della squadra) e potrebbe essere uno dei giocatori destinati a lasciare il club inglese in questa finestra estiva di mercato.

L’Inter è alla ricerca di un difensore che completi il reparto visto l’addio di Skriniar ma arrivare all’ex giocatore del Napoli non è affatto semplice considerando lo stipendio, alto, del difensore. Nel mercato, però, le vie per chiudere una trattativa sono infinite; una possibilità potrebbe essere legata ad Onana.

Il portiere, autore di una stagione decisamente positiva soprattutto in Champions League, piace al Chelsea che come detto deve rifondare la propria rosa; asse parecchio caldo quello tra Milano e Londra con tre giocatori sul tavolo e la possibilità di una trattativa decisamente importante visto la qualità degli interpreti.