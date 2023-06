Lukaku in Arabia: Big Rom ha scelto. E l’Inter prepara un biennale

Il belga ha incontrato l’Al-Hilal, ascoltando la maxi-offerta e prendendo la sua decisione. Intanto vicina un’altra firma per i nerazzurri

Le strategie di mercato dell’Inter cominciano a prendere forma. Il vertice di oggi tra la società e Simone Inzaghi è servito per tracciare il cammino, che sostanzialmente non prevede novità rispetto agli ultimi anni.

Autofinanziamento, nessun acquisto senza prima una cessione. Un classico ormai per la maggior parte dei club italiani e non solo. Ma anche firme di cui si parla da tempo e in attesa di essere chiuse, come quella di Stefan de Vrij. L’olandese rinnoverà con l’Inter il contratto in scadenza attualmente il 30 giugno. Come anticipato da Calciomercato.it, il centrale ex Lazio prolungherà l’accordo di altri due anni: secondo ‘Sky Sport’ il giorno della firma sarebbe questo venerdì. Al contrario sembra invece decisamente più in bilico il futuro di Edin Dzeko, che potrebbe accettare l’offerta importantissima del Fenerbahce di cui vi avevamo già parlato.

Inter, Lukaku dice no all’Al-Hilal: i motivi

In tutto questo c’è anche la situazione Lukaku, con la maxi-offerta dall’Arabia Saudita. L’Al-Hilal in particolare che avrebbe offerto la cifra monstre di 50 milioni di euro per due anni. Numeri spropositati, che però non sono bastati per fare breccia nel cuore del belga.

Come riporta ‘gazzetta.it’, Big Rom ha incontrato il club arabo ma ha declinato questa proposta faraonica. Lukaku, a 30 anni, vuole continuare a giocare in Europa, vincere trofei e arrivare al top per gli Europei del 2024. Ma soprattutto desidera rimanere all’Inter. Che però deve trovare la quadra con il Chelsea su un nuovo prestito a cifre più basse rispetto a un anno fa. E non sarà affatto facile, tutt’altro. Inoltre lo stesso Lukaku dovrebbe ridursi l’ingaggio. Una serie di componenti non semplici fa mettere assieme.