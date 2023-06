Inter, il Fenerbahce spinge per Dzeko: ecco la situazione | CM.IT

Il Fenerbahce fa davvero sul serio per il cartellino di Edin Dzeko, centravanti dell’Inter, in scadenza di contratto al termine della stagione

Domani sarà il grande giorno per l’Inter di Simone Inzaghi che, allo stadio Ataturk di Istanbul, sfiderà il Manchester City di Pep Guardiola in occasione della finalissima di Champions League. Nei nerazzurri, in ottica reparto offensivo, dovrebbe partire dal primo minuto Edin Dzeko, centravanti bosniaco in scadenza di contratto al termine della stagione e protagonista delle ultimissime voci di calciomercato legate al suo futuro.

Nelle ultime ore si è infatti parlato molto di un interesse del Fenerbahce per l’ex giocatore della Roma e, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, la possibilità di vederlo in Turchia nel prossimo anno non è un’ipotesi da escludere, soprattutto per la proposta di due anni avanzata dai gialloblu, oltre ad un ingaggio più alto rispetto alla nuova offerta nerazzurra. Il club turco infatti sta spingendo molto per riuscire a portare Dzeko a Istanbul, ma la trattativa sembra essere molto difficile.

CM.IT | Dzeko-Fenerbahce: ecco le variabili

Tanto dipenderà da ciò che succederà nella serata di domani, soprattutto se l’Inter dovesse trionfare, ma molto è dato da un altro fattore. Stiamo parlando della vita privata di Dzeko che ormai risiede stabilmente in Italia dal 2015. Sono quasi 8 anni di Bel Paese per il bosniaco che potrebbe voler restare.

A fare da contraltare c’è l’offerta al ribasso dell’Inter per il rinnovo del contratto che andrebbe a spingere Dzeko verso una nuova soluzione, si tratta di circa 3 milioni e mezzo di euro per una stagione più i bonus. Soltanto a partire dalla serata di domani si scioglieranno le riserve sul futuro dell’ex Manchester City che ora, però, dovrà prima sfidare Guardiola nell’ultimo atto della Champions.