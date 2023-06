Barella (quasi) incedibile: solo un’offerta può ribaltare tutto | CM.IT

Nelle scorse ore è trapelato l’interesse dalla Premier League e del Newcastle nello specifico per Nicolò Barella: la posizione dell’Inter e del centrocampista della Nazionale

Simone Inzaghi, nel possibile, ha chiesto la conferma di tutti i suoi big in vista della prossima stagione nel vertice andato in scena martedì scorso in sede, alla presenza della dirigenza al gran completo e di Zhang.

La volontà dell’Inter è quella di non privarsi dei suoi uomini cardine, ma qualche sacrificio andrà necessariamente fatto all’altare della sostenibilità e del bilancio. Onana, Dumfries e Brozovic sono sacrificabili se arrivasse un assegno idoneo al loro valore, mentre i due unici incedibili – almeno sulla carta – sono Lautaro Martinez e Barella. I due pilastri dello scacchiere di Inzaghi non sono sul mercato e l’intenzione dell’area tecnica interista è quella di non prendere in considerazione nessuna proposta economica per l’argentino campione del mondo e il nazionale azzurro. A meno che non arrivi un’offerta fuori mercato e davvero irrinunciabile in Viale della Liberazione. Nello specifico per Barella è da segnalare il pressing del Newcastle dall’Inghilterra, subito rispedito al mittente da Marotta e Ausilio. Il Ds è volato a Londra per diversi affari di mercato e tra questi ha incassato anche l’interesse dei ‘Magpies’ – che la prossima stagione disputeranno la Champions League – per l’ex centrocampista del Cagliari.

Calciomercato Inter, Barella centrale nel progetto: cosa serve per strapparlo a Inzaghi

Barella però la coppa dalle grandi orecchie, sfuggita pochi giorni fa nella finale di Istanbul contro il Manchester City, vuole giocarla sempre con la casacca nerazzurra e dal canto suo non apre al momento a un addio all’Inter.

Il classe ’97 non ha intenzione di cambiare aria, forte anche del rinnovo firmato un anno e mezzo fa fino al 2026 con la società di Zhang, con un ingaggio da oltre 5 milioni di euro (9 milioni al lordo) a stagione. Allo stesso tempo – come raccolto da Calciomercato.it – il sodalizio vicecampione d’Europa si siederebbe al tavolo per trattare la cessione di Barella per non meno di 80 milioni di euro. E non è detto che l’Inter eventualmente dia il via libera alla cessione, considerando la centralità del giocatore nel progetto e la sua importanza nell’undici di Inzaghi. In passato anche il Liverpool dell’estimatore Klopp aveva corteggiato l’ex Cagliari, ma le sirene dalla Premier League finora non hanno fatto breccia e cambiato la volontà di Barella di continuare il matrimonio con l’Inter. C’è la sensazione che solo un’offerta fuori mercato e davvero irrifiutabile, sia per il club meneghino che per il 26enne centrocampista, possa cambiare uno scenario che sembra abbastanza delineato.