Blitz di Raiola in sede: tris di nomi per l’Inter | CM.IT

Non solo l’entourage di Bisseck: anche Enzo Raiola presente nella sede dell’Inter: tutti i nomi sul tavolo con la dirigenza nerazzurra

L’Inter ha limato gli ultimi dettagli e ha chiuso la trattativa per Yann Bisseck con l’Aarhus. I nerazzurri pagheranno in tre tranches la clausola da 7 milioni di euro, con l’aggiunta di una piccola percentuale in favore della società danese.

Nella sede nerazzurra ha fatto capolino oggi l’entourage del giovane difensore tedesco per definire accordi e contratto, alla presenza anche dello stesso nazionale Under 21 che alloggia in uno noto hotel in centro a Milano poco distante dal quartier generale dell’Inter. Domani mattina fissate le visite mediche tra l’Humanitas di Rozzano e il Coni, prima dell’ufficialità dell’accordo quinquennale fino al 2028 con il sodalizio del presidente Zhang. Quella di Bisseck e dei suoi agenti non è stata però l’unica visita nella sede interista nella giornata odierna. Nel primo pomeriggio Ausilio e Baccin hanno ricevuto al nono piano di Viale della Liberazione Enzo Raiola, che nei mesi scorsi si è staccato da Rafaela Pimenta dopo la scomparsa del cugino Mino. Al vertice non era presente l’Ad Marotta, impegnato a quell’ora ai funerali in zona San Siro dell’ex leggenda nerazzurra Luisito Suarez.

Calciomercato Inter, Raiola propone Wijndal e Pedersen: la situazione per le fasce

Visita di cortesia (per presentare la sua nuova scuderia) e non solo per Enzo Raiola in Viale della Liberazione. Il procuratore – come raccolto da Calciomercato.it – ha proposto alcuni profili della sua scuderia alla dirigenza dell’Inter.

Raiola ha posto l’attenzione su Owen Wijndal, laterale sinistro dell’Ajax sondato anche da Juventus e Napoli la scorsa estate prima del trasferimento con la casacca dei ‘Lancieri’. Il 24enne olandese potrebbe essere un’alternativa sulla corsia mancina come vice-Dimarco se Gosens dovesse lasciare Appiano Gentile, a un prezzo più contenuto rispetto a Carlos Augusto che resta comunque il preferito da quel lato con l’eventuale addio del tedesco ex Atalanta. Sempre per le fasce, ma stavolta sul binario opposto, un altro profilo messo sotto la lente d’ingrandimento è quello di Marcus Pedersen, classe 2000 in forza nelle fila dei campioni d’Olanda del Feyenoord. Il nazionale norvegese potrebbe ricoprire la casella lasciata vuota a destra da Bellanova, non riscattato dall’Inter e accasatosi al Torino. Sia Wijndal che Pedersen hanno una valutazione di poco inferiore ai 15 milioni di euro: per il momento solo valutazioni e nessuna offensiva concreta da parte della dirigenza di Viale della Liberazione. Infine non scalda il nome di Marco Silvestri per la porta, considerando che l’Inter ha ormai virato con decisione su Trubin e Sommer per il rooster tra i pali di Simone Inzaghi una volta che si sarà concretizzata la partenza di Onana.