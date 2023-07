Anche Berardi nel mirino degli arabi: la situazione | CM.IT

L’Arabia Saudita pronta a monopolizzare il mercato: nel mirino dei sauditi anche il numero 10 del Sassuolo Domenico Berardi

In queste prime settimane sembra che i club arabi vogliano letteralmente monopolizzare il calciomercato. L’ultimo nome in orbita saudita è quello di Sergej Milinkovic-Savic.

Il centrocampista della Lazio è ad un passo dall’Al-Hilal, pronto a versare nelle casse dei biancocelesti una cifra che si aggira attorno ai 42 milioni di euro, mentre lo stipendio del serbo sarà di 25 milioni annui. Un tesoretto che permetterà alla Lazio di poter fare importanti acquisti sul mercato e regalare nuovi innesti a Maurizio Sarri. Tra i suoi obiettivi il club capitolino ha messo nel mirino almeno un esterno d’attacco e uno dei nomi più graditi è quello di Domenico Berardi, allettato dall’opzione biancoceleste e che potrebbe liberarsi per una cifra compresa tra i 18 e i 20 milioni di euro.

Allarme Lazio, sondaggi dall’Arabia Saudita per Berardi

Il nazionale azzurro è sotto contratto con il Sassuolo fino al 2027, ma ora anche lui sarebbe finito nel mirino di club sauditi.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, ci sarebbero infatti stati sondaggi da parte di alcuni club della Saudi Pro-League, anche se ad oggi il giocatore calabrese preferisce destinazioni italiche. Al momento, inoltre, non risultano esserci contatti diretti con il Sassuolo. Per ora, infatti, il club emiliano non ha ricevuto offerte dall’Asia. Per la Lazio, però, è un segnale: il club romano non può permettersi di temporeggiare troppo.