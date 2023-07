Juve, Lazio e Milan: parte il valzer per Berardi. E il prezzo scende | CM.IT

Berardi, esterno d’attacco del Sassuolo, è al centro di diverse voci di mercato: ecco come stanno le cose

La telenovela che ha coinvolto Davide Frattesi del Sassuolo si è chiusa: il centrocampista approda all’Inter in prestito con obbligo di riscatto. Operazione totale da 38 milioni di euro, bonus e il cartellino di Samuele Mulattieri compreso.

Ma l’amministratore delegato dei neroverdi, Giovanni Carnevali, è destinato a continuare ad essere il protagonista indiscusso di questa prima parte della sessione estiva del calciomercato. Dopo Frattesi, infatti, si apre il valzer per Domenico Berardi. Il capitano, dopo i tanti anni trascorsi al Sassuolo, appare pronto adesso al grande salto e le pretendenti non mancano.

Negli ultimi giorni, il suo nome è tornato in auge in casa Juventus per sostituire Angel Di Maria, che ha lasciato i bianconeri dopo la scadenza naturale del contratto. Mentre è la Lazio la squadra da più tempo accostata al 28enne mancino calabrese. E senza dimenticare il Milan di Stefano Pioli, a caccia di un rinforzo importante in quel settore del campo.

Ecco il prezzo di Berardi. E c’è una piccola preferenza tra Juve, Lazio e Milan

Sotto contratto fino al 30 giugno 2027 col Sassuolo, Berardi è attenzionato dai tre club italiani per rinforzare il reparto d’attacco.

Stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, nonostante pubblicamente il club emiliano parli di cifre ben più alte, per il cartellino del capitano sono disposti a sedersi al tavolo delle trattative per una cifra vicina ai 18/20 milioni di euro. Senza escludere la possibilità di inserire contropartite tecniche gradite che possono far scendere ancor di più il prezzo.

Il calciatore non ha espresso, per il momento, alcuna preferenza, ma il gioco della Lazio di Maurizio Sarri piace, e non poco. E i biancocelesti potrebbero far leva su questo per far passare il tempo e affondare il colpo tra qualche settimana, visto che adesso tra le parti c’è ampia distanza. Questa è la situazione allo stato attuale per quanto riguarda il futuro di Berardi: vi terremo aggiornati.