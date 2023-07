Non solo Pogba e Vlahovic, anche Bremer sul mercato: la Juve fissa il prezzo

In casa Juventus nessuno è incedibile, oltre a Pogba e Vlahovic un altro big può essere sacrificato sul mercato, ma servono almeno 50 milioni di euro

Due nuovi innesti al centro della difesa. Dopo una tormentata stagione che ha visto più di un cambio in panchina e una mancata qualificazione alle coppe europee, il Tottenham è pronto a ripartire da zero.

Per farlo si affida in panchina ad Ange Postecoglou, ex ct della nazionale australiana e del Celtic e primo australiano di sempre ad allenare in Premier League. L’obiettivo degli ‘Spurs’ è quello di regalare al tecnico nuovi rinforzi. Dopo Vicario e Maddison, ora i londinesi puntano ad almeno due nuovi difensori centrali e guardano con estrema attenzione al mercato italiano.

Calciomercato Juventus, il Tottenham punta Bremer

Uno dei profili che più piace in casa Tottenham è infatti quello di Gleison Bremer. Il brasiliano, approdato alla Juventus la scorsa estate dal Torino, potrebbe già lasciare i bianconeri.

Lo sottolinea ‘Football Insider’, che riferisce appunto come l’interesse del Tottenham nei confronti del nazionale verdeoro sia notevole. Bremer piace molto per le sue caratteristiche e per il fatto che possa ricoprire più posizioni in un’eventuale difesa a tre. A stimarlo è soprattutto Postecoglou, che vede nel bianconero l’uomo su cui costruire la propria retroguardia.

L’interesse del Tottenham nei confronti del giocatore non è nuovo e gli inglesi potrebbero decidere di farsi sotto durante questa sessione estiva. Bremer ha un contratto con la Juventus fino al 2027: in casa bianconera nessuno è incedibile, ma considerato quanto è stato pagato il giocatore, risulta difficile che la Juventus possa cederlo per meno di 50 milioni di euro. Il Tottenham comunque proverà a fare un tentativo, anche perché diversi centrali sono in uscita. Da Rodon, reduce da una stagione in prestito al Rennes, a Tanganga, fino al nodo Dier, che ancora non ha rinnovato il proprio contratto con gli ‘Spurs’.