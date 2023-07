Giuntoli lo soffia al Napoli: colpo in mediana per la Juventus

Sfumata la pista Milinkovic-Savic, il club bianconero sta ricercando nuove alternative sul mercato

La scorsa settimana ha preso il via ufficiale l’era di Cristiano Giuntoli come nuovo Football Director della Juventus. L’ex direttore sportivo del Napoli, come primo obiettivo, dovrà cercare di piazzare in uscita i tanti esuberi della rosa bianconera, a partire dai calciatori rientrati dai vari prestiti come Zakaria, McKennie o Arthur.

Proprio a centrocampo, infatti, il nuovo dirigente bianconero vorrebbe chiudere un colpo importante. Sfumato il grande obiettivo Milinkovic-Savic, convinto dall’offerta faraonica da 25 milioni di euro a stagione formulata dall’Al-Hilal, la Juve avrà l’obbligo di rivolgere la propria attenzione su altri profili. Nelle ore in cui a lasciare la Serie A potrebbe essere un altro centrocampista di alto livello come Zielinski, a Giuntoli non rimane che scavare a fondo per alternative appetibili sul mercato.

Dei prossimi obiettivi della Juve in mezzo al campo si è infatti parlato nel sondaggio lanciato questa mattina da Calciomercato.it. In tal senso, il centrocampista in assoluto più votato dai tifosi bianconeri dopo l’addio al grande sogno Milinkovic-Savic, è quello di Teun Koopmeiners dell’Atalanta. Il calciatore olandese è stato preferito dal 45,6% degli utenti che hanno partecipato al sondaggio di Twitter, superando altri candidati come De Paul (22,4%), Kessie (20,4%) e Kamada (11,6%).

Calciomercato Juventus, scelto Koopmeiners a centrocampo

Quello di Koopmeiners, del resto, è un nome assai gradito a Cristiano Giuntoli che già a Napoli aveva avanzato qualche timido tentativo per averlo.

Come raccontato dalla nostra redazione nei giorni scorsi, l’Atalanta avrebbe però già fatto sapere alla Juve di non essere disposta a trattare l’uscita del centrocampista olandese, ritenuto un punto fermo e inamovibile nello scacchiere di Gian Piero Gasperini. Vedremo se il club bianconero deciderà comunque di tentare un rilancio per convincere la Dea a cedere, oppure se assisteremo a sorpassi inaspettati.

Il Napoli, ad esempio, con la cessione di Zielinski potrebbe ricavare un bottino piuttosto cospicuo da reinvestire subito in entrata sullo stesso Koopmeiners, prendendosi una rivincita immediata sull’ex Giuntoli. Battaglie di mercato pronte ad infiammarsi a poco meno di un mese dal via alla nuova stagione.