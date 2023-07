Gasperini blocca Giuntoli: porte chiuse per il big nerazzurro | ESCLUSIVO

La Juventus bussa alle porte dell’Atalanta per il big nerazzurro, ma Gasperini chiude a Giuntoli ogni spiraglio: i dettagli

Approdato da poche ore a Torino, Cristiano Giuntoli si è già messo al lavoro focalizzandosi in primis sul mercato. L’obiettivo del nuovo dirigente è rafforzare la Juventus e uno dei nomi che più piacciono è quello di Teun Koopmeiners.

Il centrocampista olandese rappresenta un punto fermo nel centrocampo dell’Atalanta, ma la Juventus ha individuato in lui l’uomo giusto per rafforzare la squadra. Stando infatti a quanto raccolto da Calciomercato.it, Giuntoli ha iniziato a fare più di un tentativo per il nazionale oranje, ma l’Atalanta, almeno per il momento, fa muro. Il club orobico non sembra intenzionato a cedere il giocatore in questa sessione di mercato, anzi è al lavoro per prolungare il contratto del classe 1998. Contratto in scadenza nel 2025, anche se c’è un’opzione per restare a Bergamo un’ulteriore stagione.

Giuntoli punta Koopmeiners, Gasperini fa muro

A fare muro, in particolare, è Gian Piero Gasperini: il tecnico nerazzurro punta fortemente su Koopmeiners e ha sostanzialmente bloccato la partenza del giocatore olandese.

La Juventus però, incassato il no dei bergamaschi, potrebbe comunque non mollare la presa. Koopmeiners piace tanto e i bianconeri vorrebbero sfruttare comunque i buoni rapporti tra club. Non è escluso che la Juve possa più avanti proporre anche alcuni giocatori come possibile pedina di scambio, non solo esuberi ma anche profili più giovani. La pista Koopmeiners, quindi, non va assolutamente accantonata.