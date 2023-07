Fase di stallo per Torreira tra Lazio e Galatasaray | CM.IT

Lucas Torreira è il regista che la Lazio di Sarri sta cercando per rinforzare il centrocampo. Le ultime sulla trattativa col Galatasaray

Sono giorni concitati in casa Lazio, vista l’imminente partenza di Sergej Milinkovic-Savic, direzione Arabia Saudita. Come raccontato dalla nostra redazione nella giornata di ieri, ai biancocelesti andranno 42-43 milioni di euro per il cartellino del centrocampista, in scadenza di contratto nel giugno 2024.

Per il giocatore, pronto un ricchissimo contratto triennale da 25 milioni di euro a stagione. Una cifra decisamente fuori portate per le squadre italiane, Juventus in primis che sembrava quella maggiormente interessata al 28enne calciatore. Una vittoria del presidente Claudio Lotito che, in un solo colpo, ha incassato la cifra desiderata e non ha ceduto il calciatore ad una diretta concorrente per la corsa alla prossima edizione della Champions League. Adesso, però, i tifosi si aspettano novità in entrata tra centrocampo e attacco.

Per quest’ultimo reparto, il nome caldo è quello di Domenico Berardi. Anch’egli è stato accostato a club dell’Arabia Saudita, ma la sua preferenza continua ad essere la Serie A e la Lazio in primis, col gioco di Maurizio Sarri che si adatterebbe alla perfezione alle sue caratteristiche. Ma l’accordo tra la Lazio e il Sassuolo non è così vicino, nonostante i discorsi tra le parti stiano andando avanti. Passando alla linea mediana, oltre al sostituto di Milinkovic-Savic, i biancocelesti sono a caccia di un regista e il nome caldo è quello di Lucas Torreira.

Torreira-Lazio, trattativa in fase di stallo col Galatasaray

Come spiegato nei giorni scorsi, Torreira è un nome di grande attualità per il mercato della Lazio. Ma, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la trattativa col Galatasaray vive, attualmente, una fase di stallo. I turchi chiedono una cifra vicina ai 13 milioni di euro, bonus in più o in meno, per cedere l’ex Arsenal e rientrare dall’investimento fatto lo scorso anno da 9 milioni di euro, bonus inclusi. Con i biancocelesti resta una distanza sulla valutazione del cartellino e, ad oggi, le parti non si sono ancora aggiornate per tornare a discutere dell’affare. Dunque, contrattazione in stand by, ma Torreira resiste in cima alla lista dei desiderata di Sarri per la regia della Lazio stagione 2023/2024.