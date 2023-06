Lazio, non solo Torreira: ecco il pacchetto uruguaiano | CM.IT

Lucas Torreira è nel mirino della Lazio in vista della prossima stagione, ma non è il solo di cui si parlerà nell’incontro con l’agente

Dopo l’addio alla Fiorentina, Lucas Torreira si è trasferito l’estate scorsa a titolo definitivo al Galatasaray, proveniente dall’Arsenal. E subito ha preso in mano il centrocampo dei giallorossi.

L’allenatore Okan Buruk, infatti, gli ha dato le chiavi della squadra che ha sapientemente guidato, insieme ai compagni, in primis il bomber Mauro Icardi, alla vittoria del titolo di campione di Turchia. Diventato un idolo dei tifosi della ‘Turk Telekom Arena’ di Istanbul, Torreira ha attirato le attenzioni di diversi club. Su tutti, la Lazio di Maurizio Sarri, alla ricerca di un regista che possa dare manforte a Danilo Cataldi in cabina di regia. Il 27enne calciatore di Fray Bentos non è stato messo sul mercato dal Galatasaray, ma, come dichiarato dallo stesso agente del calciatore, ascolteranno cosa avrà da dire il club biancoceleste.

“In settimana avrò un appuntamento ufficiale con la Lazio per sentire la loro proposta – le parole di Pablo Bentancur a ‘lalaziosiamonoi.it – Giocano la Champions League e Lucas ha sempre amato l’Italia. Lui non è in vendita, ma il business è business e i giocatori sono giocatori. Abbiamo preso questo appuntamento e ci andremo”. Dunque, attesa per questo incontro e capire cosa accadrà. Nel frattempo, però, possiamo svelarvi le cifre dell’eventuale affare e l’inserimento di un altro calciatore nella trattativa.

Torreira non è solo: anche Nandez per la Lazio

Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, nell’incontro tra Bentancur e la Lazio si parlerà sì di Torreira, ma anche di Nahitan Nandez, centrocampista 27enne del neopromosso Cagliari di Claudio Ranieri. Per quanto riguarda il primo, la richiesta è di 10 milioni di euro più 3 milioni di bonus, visto che il Galatasaray lo ha pagato solo dodici mesi 9 milioni di euro bonus inclusi. Nandez, invece, potrebbe rivelarsi una vera e propria opportunità: in scadenza di contratto nel 2024, la valutazione è di 5 milioni di euro spalmabili su più esercizi. Senza escludere la possibilità di inserire una contropartita tecnica gradita ai sardi in vista del prossimo campionato di Serie A. Se ne parlerà, dunque, in questi giorni, ma la Lazio è interessata alla coppia uruguaiana per rinforzare il centrocampo.