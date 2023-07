Fulham-Fiorentina, contatti per Igor: le ultime | CM.IT

Igor può lasciare i viola in questo mercato estivo, ma Commisso parte da una valutazione molto alta

Igor potrebbe dire addio alla Fiorentina in questa sessione estiva. Per il difensore brasiliano, come raccolto da Calciomercato.it, si sta muovendo anche il Fulham.

Il club inglese ha avviato i contatti con la società viola per il cartellino del classe ’98, in scadenza nel 2024 con opzione per un altro anno.

Come appreso ulteriormente da CM.IT, la Fiorentina ha sparato alto partendo da una richiesta di 25 milioni di euro.

Vedremo se le discussioni tra il Fulham e il club di Commisso prenderanno consistenza nei prossimi giorni. Al momento, la richiesta da 25 milioni viene giudicata eccessiva dai londinesi.