Pogba lascia la Juventus: “Hanno chiesto più soldi”

Il futuro di Pogba sembra essere lontano dalla Juventus; il centrocampista francese può seriamente trasferirsi in Arabia Saudita

Pogba, nella scorsa stagione, è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi bianconeri che speravano di avere un giocatore capace di fare la differenza. Le cose sono andate in maniera completamente diversa e questo a causa di una serie di infortuni che hanno limitato il cammino del francese nella stagione della Juventus. Il primo, il più lungo, ha costretto il centrocampista ha saltare diverse partite tra cui il Mondiale con la sua nazionale; l’ultimo, invece, lo ha visto uscire dal campo con le mani sul volto e la disperazione negli occhi.

La fine della stagione è stata l’unica nota positiva per Pogba; l’obiettivo del francese è solamente quello di mettersi alle spalle quanto successo per essere, ai nastri di partenza del prossimo campionato, una risorsa in più per Allegri. Il futuro dell’ex Manchester United, però, rischia di essere lontano dalla Juventus; sul giocatore, infatti, sembra essere piombato l’interesse di un club saudita che (in questa sessione di mercato) sta offrendo contratti milionari ai migliori giocatori europei.

Rinunciare a determinate offerte sembra essere veramente complicato considerando anche le condizioni fisiche di Pogba, condizioni fisiche che destano più di qualche preoccupazione in vista della prossima stagione dei bianconeri. Sul discorso legato al centrocampista francese e alla possibilità di vederlo via dalla Juventus è intervenuto Thibaud Vezirian; il giornalista di TeamFootball.fr, ai microfoni di TvPlay, ha sottolineato “Per me il centrocampista lascerà la Juve e si trasferirà in Arabia Saudita“. Una dichiarazione importante e che rischia di cambiare il mercato dei bianconeri considerando come l’eventuale addio di Pogba obbligherebbe la società a cercare un nuovo centrocampista da regalare ad Allegri.

Pogba, possibile addio: la richiesta dell’agente

Come detto, dunque, il centrocampista della Juventus potrebbe lasciare i bianconeri; stando a quanto sottolineato, ai microfoni di TvPlay, da Thibaud Vezirian “Ci sta pensando“. E’ chiaro come molto dipenda dall’offerta economica ma sappiamo benissimo come i club sauditi hanno la possibilità per andare ad accontentare ogni tipo di richiesta.

A tal proposito ha detto la sua Thibaud Vezirian; il giornalista di TeamFootball.fr, ai microfoni di TvPlay, ha dichiarato “L’agente di Pogba chiede 150 milioni“. Una cifra importante ma che è nelle possibilità dei club sauditi. Questa finestra di mercato, dunque, potrebbe vedere l’addio del centrocampista francese dalla Juventus e il tutto dopo una sola stagione dal suo ritorno in Italia. La sensazione è che, nei prossimi giorni, ci saranno importanti novità.