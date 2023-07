Rilancio shock per Pogba: 150 milioni per l’addio

Il nome di Paul Pogba è tornato in auge anche in ottica calciomercato. Il francese è sotto i riflettori e dall’Arabia Saudita sembrano non mollare la presa

La Juventus si prepara a riprendere la propria marcia in campo con Paul Pogba inevitabilmente sotto la lente di ingrandimento di tifosi ed addetti ai lavori. C’è curiosità per quello che sarà il prossimo futuro del francese, chiamato all’annata del riscatto dopo le tantissimi problematiche riscontrate nell’ultima stagione.

Il numero 10 della Juventus ha giocato pochissimo nell’ultimo anno a causa di svariati problemi fisici, ed Allegri spera di riaverlo al meglio per costruire anche intorno a lui il centrocampo. Non sarà chiaramente semplice per Pogba che a 30 anni sembra aver perso lo smalto di un tempo.

Intorno al francese non mancano inoltre anche le voci di mercato con particolare riferimento al campionato saudita, che negli ultimi tempi ha iniziato a fare incetta di campioni dall’Europa. Nello scorso week end il centrocampista della Juve si è recato a Gedda, una visita che anche mediaticamente ed ottica mercato non era di certo passata inosservata.

A tal proposito però Abdulrahman Abed, giornalista saudita ai microfoni di TvPlay ieri ha evidenziato: “Pogba è andato in Arabia per un discorso religioso“. Senza quindi alcuna motivazione legata al mercato.

Calciomercato Juventus, rilancio dall’Araba per Pogba: 150 milioni in tre anni al francese

Pogba intanto questa mattina ha svolto le visite mediche al J Medical e si prepara alla stagione juventina, mentre le voci sul suo futuro non si placano ugualmente.

Tanto l’affetto da parte dei tifosi nei suoi confronti, anche se i rumors tornano in auge. Secondo quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’ dopo un eventuale rifiuto di Pogba alla prima offerta di 100 milioni per tre anni, dall’Araba Saudita avrebbero pronto un rilancio che arriverebbe fino ai 150 milioni di euro nello stesso lasso di tempo.

Cifre da top assoluto e assolutamente fuori mercato in Europa, che riaccenderebbero il fuoco della curiosità intorno ad un calciatore reduce da svariate annate negative, e ben lontano dal centrocampista dominante di qualche anno fa.