Per Milinkovic-Savic è “tutto fatto”. Poi, la verità su Pogba

Due dei giocatori più discussi in questa sessione di calciomercato sono, senza nessun dubbio, Milinkovic-Savic e Pogba

Il mercato estivo è entrato nel vivo e, come sempre, vede i migliori giocatori essere al centro di diverse voci. La Serie A ha già perso Tonali e Brozovic ed ora rischia seriamente di dover dire addio anche a Milinkovic-Savic e Pogba. Si tratta di due centrocampisti che hanno vissuto una stagione, la scorsa, completamente diversa; il primo è stato grande protagonista con la maglia della Lazio contribuendo in maniera determinante alla qualificazione, alla prossima Champions League, dei biancocelesti.

Decisamente diversa la stagione disputata da Pogba; il centrocampista francese, infatti, non è praticamente mai stato a disposizione di Allegri. L’ex United ha dovuto fare i conti con tre problemi fisici a partire da quello avuto nella scorsa preparazione estiva che lo ha costretto a saltare diverse partite tra cui il Mondiale con la sua Francia. Successivamente due nuovi infortuni con il secondo dopo pochi minuti dall’inizio della gara con la Cremonese che lo aveva visto tornare titolare a distanza di molto tempo.

Questa sessione di mercato potrebbe essere importante soprattutto per Milinkovic-Savic richiesto da diversi club; sul centrocampista è intervenuto, ai microfoni di TVPlay, Abdulrahman Abed. Il giornalista saudita ha sottolineato “E’ tutto fatto con l’Al-Hilal per quaranta milioni di euro“. Notizia importante soprattutto per le casse biancocelesti; Lotito, infatti, guadagnerebbe una cifra notevole per un giocatore con il contratto in scadenza nel 2024.

Calciomercato Juve, Pogba non andrà in Arabia

Come abbiamo detto sono molto diverse le stagioni disputate da Pogba e da Milinkovic-Savic; il francese non è riuscito a dare il contributo sperato e vuole avere un ruolo da protagonista nel prossimo campionato. L’ex Manchester United deve essere il primo rinforzo di Allegri che spera di poter contare sul centrocampista al meglio della condizione fisica.

Negli ultimi giorni si era parlato di un possibile trasferimento di Pogba in Arabia ma la realtà è molto diversa; sulla situazione del francese è intervenuto, sempre ai microfoni di TvPlay, Abdulrahman Abed. Il giornalista saudita ha sottolineato come “Pogba è andato in Arabia per un discorso religioso“. Nessun motivo di mercato, dunque, nel viaggio del centrocampista francese che ha un solo obiettivo ed è quello di recuperare la miglior condizione fisica. Pogba vuole sfruttare questo mese per farsi trovare al meglio possibile e rappresentare una soluzione, importante, a partire dalla prima giornata del prossimo campionato. Milinkovic-Savic sì, Pogba no: solo il centrocampista biancoceleste sembra destinato a trasferirsi in Arabia.