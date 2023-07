Sarri in pressing sulla Lazio: serve lo sprint sul mercato | CM.IT

Maurizio Sarri si aspetta una reazione immediata dopo la cessione di Milinkovic Savic: servono rinforzi da Champions

Nonostante il secondo posto e la qualificazione in Champions League, il mercato della Lazio deve ancora decollare. Chi si aspettava un avvio pimpante dei biancocelesti è rimasto deluso.

Legare a livello temporale le operazioni in entrata alla sempre più vicina cessione di Sergej Milinkovic-Savic all’Al-Hilal può sembrare un paradosso per una società in salute, ma l’assenza di un frontman del calciomercato dopo l’addio di Tare ha sicuramente contribuito a questo cortocircuito.

La staticità societaria non va certamente di pari passo con l’impazienza di Maurizio Sarri, che già a inizio luglio si aspettava di festeggiare l’arrivo di qualche rinforzo. Terzino sinistro, regista, erede di Milinkovic-Savic, attaccante esterno e vice Immobile restano delle caselle da riempire quanto prima se si vuole evitare di non riuscire a competere su tutti i fronti.

Calciomercato Lazio, Sarri vuole lo sprint dopo la cessione di Milinkovic

Dopo la cessione di Milnkovic a circa 42 milioni di euro, Sarri si aspetta uno sprint immediato in entrata.

A partire da Milos Kerkez, che ha da tempo raggiunto un’intesa con i biancocelesti. Piotr Zielinski è stato individuato come erede ideale del “Sergente”, mentre in regia resiste la candidatura di Lucas Torreira, ma non è la sola. Domenico Berardi, Matteo Politano e Riccardo Orsolini sono i profili indicati da Sarri per la fascia d’attacco, mentre nel ruolo di vice Immobile nelle scorse ore vi abbiamo raccontato della trattativa concreta per Zeki Amdouni, alternativa principale a Marcos Leonardo.