Juve, primo giorno. I tifosi a Vlahovic: “Uno di noi, non te ne andare!” | VIDEO CM.IT

Giornata incandescente per la Juventus: parte oggi la stagione bianconera 2023/24. Un centinaio di tifosi ad attendere i giocatori convocati da mister Allegri

Tra i calciatori arrivati oggi per le visite mediche, il più acclamato è stato Dusan Vlahovic. I tifosi: “Non te ne andare, sei uno di noi”.

Lunedì rovente dalle parti della Continassa. Riparte la stagione della Juventus 23/24, targata ancora Massimiliano Allegri. Il primo ad arrivare questa mattina, o quasi. A varcare i cancelli del J Medical davanti a tutti è stato Francesco Magnanelli, nuovo “acquisto” dello staff del tecnico livornese. Poi il mister.

Tra i calciatori, il primo ad arrivare è stato Carlo Pinsoglio. Terzo portiere, acclamatissimo. Prima del compagno di reparto Mattia Perin, ecco Gleison Bremer. Foto e saluti, e la richiesta di non non andare via. Per Perin, tifosi scatenati: qualcuno ha ricordato la grande stagione dell’ex Genoa, ringraziandolo per le prestazioni nelle notti europee.

Vlahovic, il più acclamato della Juventus: “Uno di Noi!”

Nel caldo torinese, il giocatore più atteso era senza dubbio Dusan Vlahovic, che non ha tradito le aspettative.

“Uno di noi!” questo il ritornello per Dusan #Vlahovic, intonato dai tifosi della #Juventus. E ancora, la più classica delle richieste: “Non te ne andare!”. ⚪️⚫️🇷🇸

I tifosi non aspettavano altro, volevano abbracciare il 9 serbo. E farlo sentire a casa. L’attaccante non si è sottratto all’abbraccio dei tifosi. Foto, autografi e sorrisi… il clima era disteso. Lungo le transenne, il ritornello era sempre lo stesso: “Non te ne andare” e ancora “Uno di noi, Dusan uno di noi!”. Il mercato non lo fanno i tifosi di certo, ma i fan bianconeri hanno già emesso la propria sentenza.

Dopo il serbo, è stato il turno di Barrenechea e Iling Jr. L’argentino più schivo, ha firmato la bandiera albiceleste ed è entrato. L’inglese si è fermato anche all’uscita dalle visite. È arrivato anche Kenan Yildiz, super disponibile, assieme a Marley Akè. In coppia, anche Filippo Ranocchia e Hans Nicolussi Caviglia… un po’ pensierosi, forse per le voci di mercato. Gli ultimi sono stati Matias Soulè e Dean Huijsen, colpiti dall’affetto dei tifosi ma disponibili, seguiti dal portiere della Next Gen Giovanni Daffara.