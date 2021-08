DIRETTA Calciomercato, penultimo giorno: tutti gli aggiornamenti LIVE

Meno due alla fine della sessione estiva di calciomercato: tutti gli aggiornamenti in diretta sulle trattative della Serie A e non solo

Ultimi due giorni di calciomercato: domani alle ore 20 in Italia chiuderà la campagna trasferimenti estiva e i 20 club della Serie A sono impegnate con le ultime trattative. La Juventus, preso Kean, valuta la possibilità di un altro intervento in attacco (sogno Icardi) o a centrocampo (Pjanic), mentre il Milan continua la caccia ad un trequartista. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il Napoli lavora su Anguissa, mentre l’Inter è attiva sul fronte cessioni. Calciomercato.it vi offre tutti gli aggiornamenti live sulle operazioni di mercato delle squadre di Serie A e non solo.

Calciomercato, gli aggiornamenti LIVE

Ore 10.15 – Milan, Castillejo è ai saluti: la conferma arriva direttamente dallo spagnolo.

Ore 9.30 – Il Fulham ha detto sì al Napoli per il prestito di Anguissa.

Ore 8.50 – Praet ad un passo dal Torino: accordo con il Leicester, presto visite mediche e firma.

Ore 8.30 – L’agente di Villar e Borja Mayoral in esclusiva a Calciomercato.it: “Resteranno a Roma”.