CM.IT | Sampdoria, contatti per Keita: le ultime

La Sampdoria spinge per il ritorno di Keita dopo il prestito dello scorso anno, le ultime sull’attaccante.

La Sampdoria insiste per trovare rinforzi in attacco. Al momento bloccata la trattativa per Petagna, come raccontato da Calciomercato.it: Spalletti vorrebbe tenerlo al Napoli. Parallelamente, i blucerchiati percorrono anche la pista che porta al ritorno di Keita Balde. Il senegalese ha disputato la scorsa stagione in prestito a Genova dal Monaco, con 26 presenze complessive e 7 gol.

Come appreso dalla redazione di Calciomercato.it, sono previsti nuovi contatti nelle prossime ore, per cercare di sbloccare l’affare proprio in chiusura della sessione di trattative. Questa volta, il trasferimento avverrebbe a titolo definitivo, al lavoro l’agente del giocatore, Federico Pastorello, per trovare la quadratura.