La Sampdoria potrebbe ottenere in prestito Samu Castillejo. L’esterno in uscita dal Milan è l’ultima idea di mercato dei blucerchiati

Futuro tutto da scrivere per Samu Castillejo. Ieri l’esterno spagnolo è entrato solo nei secondi finali del match contro il Cagliari, una sorta di passerella che ha il sapore di addio, così come il messaggio social della serata.

Si attendono dunque novità a breve per l’ex Villarreal. Diverse ne sono già arrivate nelle scorse ore, come raccontato su Calciomercato.it: ci sono stati contatti molto importanti con la Real Sociedad, con la volontà di chiudere ma Castillejo ha cambiato il suo storico agente, mettendone a rischio l’operazione. Attenzione dunque ad altre piste, anche perché, la volontà di Castillejo appare essere proprio quella di cambiare aria: Sky Sport riporta di contatti per un possibile passaggio in prestito dello spagnolo alla Sampdoria.