La Juventus può chiudere a breve un altro colpo a centrocampo, ma non per tenerlo in rosa in questa stagione

La Juventus è pronta a essere protagonista in queste ultimissime ore del calciomercato estivo. Oltre ai colloqui per Miralem Pjanic, i bianconeri potrebbero chiudere anche un altro colpo a centrocampo, anche se più in prospettiva. Il mirino infatti è andato prepotentemente a finire su Mohamed Ihattaren, giovanissimo talento del PSV Eindhoven che fa parte della scuderia di Mino Raiola.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Classe 2002, l’olandese – ritenuto uno dei migliori prospetti del calcio orange – è destinato ad andare subito via in prestito per prendere confidenza con il calcio italiano. In particolare a prenderlo in pole c’è la Sampdoria: l’accordo è vicino, le parti stanno lavorando e Ihattaren è ormai in parola con i blucerchiati. Ferrero lo prenderebbe quindi in prestito ‘via’ Juventus.