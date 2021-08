CM.IT | Calciomercato Inter, Agoume spinge per la cessione: ore decisive

Lunedì giornata decisiva per il futuro di Lucien Agoume: sul giovane centrocampista dell’Inter resta calda l’ipotesi Brest

Ore decisive per il futuro di Lucien Agoume. Non si è ancora concretizzata infatti la cessione in prestito al Brest del centrocampista di proprietà dell’Inter. Il talento francese vuole tornare in patria e, come raccolto da Calciomercato.it, domani sarà una giornata da dentro o fuori in questo senso a poco meno di 48 ore dal gong del mercato estivo.

LEGGI ANCHE >>> VIDEO – Calciomercato Inter, incontro per Agoume | Le ultime di CM.IT

Agoume è stato sondato da diverse squadre in Italia, ma il giocatore continua a spingere per tornare a giocare nel campionato transalpino. Il centrocampista classe 2002 ex Sochaux, che lo scorso hanno ha indossato a titolo temporaneo la maglia dello Spezia, prima del trasferimento deve però definire con l’Inter il rinnovo fino al 2024 del contratto in scadenza attualmente il prossimo 30 giugno.