La Juventus è pronta a chiudere per Miralem Pjanic. L’intenzione è quella di ultimare il ritorno del bosniaco già in giornata

Miralem Pjanic può essere l’ultimo rinforzo della Juventus. Il centrocampista bosniaco – ve lo stiamo raccontando da settimane – ha scelto i bianconeri e non vede l’ora di far ritorno a Torino. Allegri ha dato il via libera all’operazione, che potrà andare in porto solo alle giuste condizioni. In mattinata – come racconta gazzetta.it – si sono intensificati i contatti con il Barcellona per provare a chiudere in giornata. Ballano ancora circa 3 milioni di euro. Lo stipendio di Pjanic, che ha deciso di rinunciare a 500mila euro, è di 8 milioni e i bianconeri non vorrebbero pagarne più di 1,5 al netto. Nel frattempo l’ex Roma ha ribadito il suo no al Siviglia, accostato all’ex Lione già nelle scorse settimane.