Calciomercato Milan, si complica Faivre | Brest spazientito e niente aste

La pista Romain Faivre sembra complicarsi in casa Milan: i rossoneri non vogliono partecipare ad aste e non intendono rilanciare

I rossoneri continuano ad essere protagonisti sul mercato: nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità di Bakayoko ed ora la dirigenza meneghina sta lavorando al trequartista. Tanti sono i nomi che il Milan sta vagliando e per cui sta facendo anche passi concreti: tra questi, spicca il nome di Romain Faivre. Il calciatore classe ’98 del Brest ieri non ha voluto prendere parte alla sfida di campionato, esponendosi in maniera forte in favore di un trasferimento in Serie A. Le ultime notizie, però, ci raccontano di una situazione molto complicata. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Milan, respinta l’ultima offerta per Faivre | Pista sempre più fredda

Il Brest ha respinto l’ultima offerta del Milan per Romain Faivre e, nonostante sia spazientito nei confronti del giocatore, non sarebbe più intenzionato a lasciarlo partire. I rossoneri, peraltro, non vogliono partecipare ad eventuali aste e non sono disposti ad alzare nuovamente l’offerta. Il possibile sbarco del trequartista francese in Serie A, quindi, si complica notevolmente. Paolo Maldini e Fredric Massara stanno virando verso altri profili, sempre con la volontà di consegnare un ultimo rinforzo a Stefano Pioli.