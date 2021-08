Calciomercato Sampdoria, per l’attacco c’è l’alternativa a Petagna

Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati ancora a caccia di un attaccante: Ferrero insegue l’alternativa a Petagna.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Sampdoria attivissima sul mercato per quanto riguarda l’attacco, dove i problemi fisici di Gabbiadini e Torregrossa impongono di intervenire. Come raccontato da Calciomercato.it, contatti previsti a breve per Keita, mentre per Petagna la trattativa col Napoli è al momento bloccata. Il presidente blucerchiato Ferrero ha però pronta l’alternativa all’attaccante azzurro. Secondo ‘Sky Sport’, il numero uno dei genovesi è in contatto con Fali Ramadani per un tentativo last minute per Seferovic. Il centravanti svizzero del Benfica potrebbe così tornare in Italia a distanza di anni dalla sua esperienza con la Fiorentina.