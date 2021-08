Calciomercato Juventus, messaggio social | Pjanic in bianconero

Resta caldo il nome di Pjanic in casa Juventus: intanto, il bosniaco lancia un messaggio sui social per il ritorno in bianconero

Mancano meno di 24 ore alla fine del calciomercato, un countdown che mette pressione alla dirigenza della Juventus. Dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, i bianconeri si apprestano ad annunciare l'arrivo di Moise Kean in attacco, ma quello del classe 2000 potrebbe non essere l'unico colpo. Federico Cherubini sta cercando un rinforzo per il centrocampo da consegnare a Massimiliano Allegri e, come raccontato su queste pagine, il ritorno di Pjanic resta una delle possibilità. Nel frattempo, il bosniaco sui social lancia un messaggio enigmatico.



Calciomercato Juventus, Pjanic ancora possibile | E arriva il messaggio social

Mentre tutti gli occhi sono sulla Juventus, chiamata a rinforzare la linea mediana, Miralem Pjanic rompe il silenzio. Sul proprio profilo 'Instagram' il bosniaco ha postato una foto in serata che non è passata inosservata, segni particolari? Tutta in bianco e nero. Oltre ad essere una foto in Black and White, infatti, Pjanic ha messo l'emoticon del pianoforte: un riferimento al suo soprannome in Italia, 'Il Pianista', contraddistinta anche per le strisce bianconere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miralem Pjanić (@miralem_pjanic)



Un messaggio social, a cui non bisogna dare più valore di quello che ha, ma che potrebbe essere un segnale chiaro sulle intenzioni del centrocampista. Il ritorno a Torino, infatti, sarebbe molto gradito sia da Pjanic sia da Massimiliano Allegri. Per riuscire a rendere realtà queste intenzioni, però, mancano meno di 24 ore: un’impresa difficile, ma non ancora impossibile.