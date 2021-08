Alejandro Camano, agente di Villar, a Calciomercato.it: “Non pensa ad andar via, lavora per migliorare”. Parole chiare anche su Mayoral

Neanche in panchina nella sonora vittoria della Roma contro la Salernitana. Gonzalo Villar continua a tenere banco in casa giallorossa: i rumors, smentiti via social anche dallo stesso centrocampista, resistono in queste ultime ore di mercato. Per un ulteriore chiarimento sulla questione, in esclusiva a Calciomercato.it, Alejandro Camano, agente dello spagnolo ha spiegato come la mancata presenza in tribuna non sia un indice di addio. “La realtà è che Gonzalo non è stato convocato per decisione tecnica. Ora, per lui conta solo lavorare per essere il migliore”, spiega l’agente che poi aggiunge: “Non sta pensando di lasciare la Roma, è felice. Ora è solo in attesa di giocare con la sua gente in campo, sarà una sensazione molto emozionante, i tifosi della Roma sono spettacolari!”. Parole che chiuderebbero ad una cessione: diversi sono i club che si sono interessati a Villar, la sensazione che il centrocampista di Murcia volesse restare nella Capitale è stata forte dal primo minuto. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Camano su Mayoral: “Attacco spettacolare, si divertirà a Roma”

Altro assistito di Camano è Borja Mayoral, entrato nel finale del match dell’Arechi. Anche in questo caso, il procuratore spegne le voci di addio e apre squarci di ampio ottimismo: “Nel caso di Borja, lavorerà per essere titolare, hanno comprato due ottimi giocatori (Abrham e Shomurodov, ndr), e tutti e tre fanno un attacco spettacolare”.

“Sono certo – prosegue Camano – che Borja si divertirà a Roma! Rimarrà e realizzerà alla Roma il sogno di essere protagonista in una grande squadre. Borja è felice, andrà tutto per il meglio”