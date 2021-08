La Juventus pensa ancora ad un centrocampista: un possibile acquisto è bocciato in maniera netta da Fabio Capello

Ultimi due giorni di mercato e anche la Juventus si guarda intorno alla ricerca dell’occasione giusta. I bianconeri devono ufficializzare Kean e poi provare ad arricchire ulteriormente l’attacco o rinforzare il centrocampo. Proprio nel reparto mediano uno dei nomi accostato ai bianconeri è quello di Axel Witsel, 32enne centrocampista belga del Borussia Dortmund. Un’ipotesi che non scalda un ex Juve come Fabio Capello che a ‘Sky’ ha espresso tutta la sua perplessità sull’eventuale arrivo dell’ex Zenit. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus, Capello boccia Witsel: “Non è la soluzione”

Parlando di Witsel Bergomi afferma che “il meglio lo ha già dato” e Capello di rimanda dà il suo giudizio negativo sul possibile arrivo del 32enne: “Non è una soluzione per la Juventus. Il club non farà acquisti a centrocampo? Speriamo. Non è il giocatore che ha la visione che vuole Max Allegri. Fa i passaggini, porta palla…”