Calciomercato Roma, UFFICIALE: Pastore saluta i giallorossi

Calciomercato Roma, si conclude dopo tre stagioni l’avventura giallorossa di Javier Pastore: il comunicato del club.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Javier Pastore non è più un giocatore della Roma. Il club giallorosso ha annunciato poco fa di aver risolto ufficialmente il contratto con il fantasista argentino. Le parti si sono accordate consensualmente, l’ex Palermo e Psg è adesso ufficialmente svincolato. La sua avventura si conclude con appena 37 presenze e 4 reti in tre stagioni.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Su Instagram, il giocatore ha salutato così la Roma: “Non è semplice per me lasciare questa società, la città e questi tifosi con la consapevolezza di non essere riuscito a corrispondere le aspettative che erano state riposte in me. Non è stata una storia fortunata la nostra, ma nel lasciare sento anche di aver conservato intatto un sentimento di rispetto e di riconoscenza verso questa città e verso la gente che tre anni fa mi ha accolto con amore ed entusiasmo”.