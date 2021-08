Calciomercato Milan, Castillejo ai saluti | L’annuncio dello spagnolo

Calciomercato Milan: Samu Castillejo saluta i tifosi dopo la vittoria contro il Cagliari. La conferma ufficiale dello spagnolo

I pochi minuti disputati contro il Cagliari saranno con ogni probabilità gli ultimi in maglia rossonera per Samu Castillejo. L’esterno spagnolo è infatti ai saluti e, dopo il match di ieri sera, ha ringraziato così i tifosi del Milan: “Sono e sarò sempre uno di voi“. Un messaggio che sa di addio e lascia ormai pochi dubbi. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il 26enne è infatti vicino al ritorno in Liga, con la maglia del Getafe. Un’operazione in prestito con obbligo di riscatto fissato intorno agli 8 milioni di euro. È ora arrivata anche la conferma ufficiale di Castillejo: lo spagnolo si appresta a salutare il Milan.