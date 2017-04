Torino-Sampdoria, Mihajlovic duro con Ambrosini: "Che gara hai visto?". Attacco in diretta

29/04/2017 23:13

TORINO SAMPDORIA MIHAJLOVIC / E' un Sinisa Mihajlovic carico quello che si è presentato davanti ai microfoni di 'Sky Sport' dopo la sfida tra Torino e Sampdoria. Il tecnico dei granata ha subito attaccato l'ex Milan, Massimo Ambrosini, opinionista per la tv: "Voglio chiedere ad Ambrosini che partita ha visto?! Diceva che entrambe le squadre hanno meritato, loro hanno fatto due tiri in porta!". Difesa composta ed immediata del commentatore ("Hai sentito solo una parte di quello che ho detto", ndr), che però non accontenta del tutto il serbo: "Noi non abbiamo giocato una brutta partita, avremmo meritato di vincere e loro sono stati bravi a pareggiare, ma non mi puoi dire che entrambe meritavano di vincere! Ora mi va bene quello che stai dicendo, ma dovevi dirlo prima che venissi qua io".

Si torna poi all'analisi della gara: "Prima vincevamo in casa e perdevamo in trasferta ora va al contrario. C'è rammarico perché non so quante occasioni abbiamo avuto nelle ultime partite senza però concretizzare. Con la Juve non avremo tutte queste opportunità, li conosciamo bene".

BONUCCI - C'era anche Bonucci con il figlio, tifoso granata, allo stadio: "Spero che nonostante il risultato che il ragazzino si sia divertito".

FUTURO - "Cairo e Ferrero sono diversi, ma ho rispetto per entrambi. Ci siamo già mossi prendendo due giovani, ma c'è ancora da lavorare. Queste sono cose che sappiamo noi e non ci sono problemi".

O.P.