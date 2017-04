Calciomercato Milan, Montella punge gli agenti: "Mandatemi meno messaggi"

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

29/04/2017 17:22

CALCIOMERCATO MILAN MONTELLA AGENTI / Inevitabile che si parli anche di calciomercato nella tradizionale conferenza stampa di Vincenzo Montella da Milanello. Nonostante si tratti di un argomento di cui l'allenatore rossonero vorrebbe evitare di parlare, i giornalisti ovviamente lo interpellano anche su questo. Lui preferisce sempre pensare alla partita, anche perché adesso si è in un momento cruciale del campionato e ci si gioca l'accesso all'Europa League. L'ultimo passo falso contro l'Empoli è costato molto al Milan, che domani a Crotone deve tornare a vincere per evitare di compromettere in maniera netta l'obiettivo europeo.

Calciomercato Milan, Montella avverte i procuratori

A Montella in conferenza stampa è stato innanzitutto chiesto di Gianluigi Donnarumma, uno dei tormentoni più noti del calciomercato Milan: "Più di un tormentone è partito, non solo Donnarumma. Si parla troppo di mercato. La società ci ha detto di pensare a questo finale di stagione, perchè è fondamentale arrivare in Europa. Poi è ovvio che una società appena arrivata sondi il mercato".

Una cosa che l'allenatore rossonero gradisce poco è la speculazione che viene fatta su alcuni nomi, indicati come particolarmente graditi o richiesti proprio da lui: "A volte ci sono speculazioni, a causa degli agenti che hanno determinati interessi. Io non preferisco Morata a Aubameyang oppure Benzema a Cavani eccetera. Vogliamo puntare su questo gruppo e migliorarlo, il resto sono speculazioni. Agli agenti dico anche di mandare meno messaggi a me".

Montella avvisa i procuratori, che probabilmente gli hanno proposto qualche assistito. Ma il tecnico campano attualmente è concentrato sul finale di stagione e sulla lotta per l'Europa League. Non intende distrarsi col mercato e non vuole che i suoi giocatori si distraggano dall'obiettivo primario, ovvero tornare nel palcoscenico europeo.