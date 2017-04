29/04/2017 02:28

BAYERN MONACO HRADECKY / Il Bayern Monaco è alla ricerca di un secondo portiere affidabile da affiancare a Neuer. Secondo quanto riportato da 'kicker.de', in cima alla lista dei desideri del club di Ancelotti ci sarebbe l'estremo difensore della Nazionale finlandese Lukas Hradecky, attualmente in forza all'Eintracht Francoforte.

M.R.