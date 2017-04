Calciomercato Juventus, sfida col Napoli per De Sciglio

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

26/04/2017 09:43

CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI DE SCIGLIO / Le ultime stagioni di serie A hanno evidenziato un costante confronto tra Napoli e Juventus. Una sfida che dal campo si è spostata al calciomercato, dato il trasferimento di Higuain in bianconero, con i due club pronti a darsi nuovamente battaglia. L'obiettivo in comune stavolta è Mattia De Sciglio, che al termine della stagione potrebbe dire addio ai colori rossoneri.

Il rinnovo di De Sciglio con il Milan di Li si allontana, dati anche i difficili rapporti con la tifoseria. La scadenza del suo contratto è prevista per l'estate del 2018, con la Juventus pronta a presentare un'offerta, mettendo alle corde i rossoneri, che non vorrebbero perdere il giocatore a zero. Pedina preziosa sia per Allegri che per Sarri, dal momento che può giocare su entrambe le fasce. Il tecnico bianconero lo ha lanciato da giovanissimo e, ora che è un Nazionale, con soli 24 anni, lasciarselo sfuggire sarebbe folle.

Calciomercato Juventus, pericolo De Laurentiis: punta De Sciglio da tempo

Il Napoli di De Laurentiis aveva però già mostrato il proprio interesse per il calciatore, chiedendolo lo scorso anno a Galliani. La trattativa non decollò ma ora gli scenari sono differenti e, come riportato dal 'Corriere dello Sport', i partenopei potrebbero tornare all'attacco.



Al momento però gli azzurri sono in fase di studio, anche perché resta da capire dove giocherà Ghoulam il prossimo anno e se il contratto di Maggio verrà rinnovato o meno. Forte del suo probabile sesto scudetto di fila, della finale di Coppa Italia e dello splendido cammino in Champions League, la Juventus ha dalla sua un fascino superiore. Il gruppo bianconero potrebbe allettare De Sciglio che, dovesse scegliere Torino nel prossimo calciomercato Juventus, avrebbe la chance concreta di poter puntare da subito alla vittoria di qualcosa d'importante.