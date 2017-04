Calciomercato Serie A, il rinnovo di Isco avvicina James Rodriguez

Alessio Lento (@lentuzzo)

26/04/2017 09:45

CALCIOMERCATO JUVE JAMES RODRIGUEZ MILAN INTER - Non solo Alvaro Morata. Tra i giocatori dati in partenza dal Real Madrid c'è anche James Rodriguez che, adesso, può diventare davvero una grande opportunità per il calciomercato serie A. Il vicino rinnovo contrattuale di Isco fino al 2022 e la conferma di Asensio, 'condannano' il colombiano alla partenza dai castigliani per trovare spazio altrove. Più volte nel corso della stagione, il numero 10 ha manifestato il proprio disagio per lo scarso utilizzo da parte del tecnico Zidane e la prossima sessione di calciomercato potrebbe essere quella dell'addio dopo tre anni.

Juventus, Milan e Inter: occasione James Rodriguez

I club italiani sono pronti a fiondarsi su James Rodriguez. Juventus, Milan e Inter sono segnalate sulle tracce del sudamericano e la situazione che si è venuta a creare, riporta 'Marca', spinge il Nazionale di José Pekerman lontano dalla Spagna. Sulle sue tracce, però, anche club tedeschi e inglesi: in particolare, Carlo Ancelotti potrebbe richiedere il suo ex calciatore alla dirigenza del Bayern Monaco. In Premier, invece, c'è da registrare l'interesse del Liverpool e del Manchester City. Quella per Rodriguez, comunque, è un'operazione dai costi alti: la valutazione del cartellino si aggira, infatti, sui 50 milioni di euro.