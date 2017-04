Ex Juventus, Krasic: "Conte mi mando via, non so il perché"

25/04/2017 17:32

EX JUVENTUS KRASIC CONTE / Un inizio folgorante, quindi un rapido declino e un addio precoce. La carriera alla Juventus non andò come Milos Krasic (oggi al Lechia Danzica) si aspettava. Con l'avvento di Conte, per lui in bianconero non ci fu più spazio. "Pensavo sarei rimasto a lungo - ha detto al portale polacco 'sport.pl' - Conte però preferì puntare su Lichtsteiner invece che su di me. Non ho mai capito, ancora oggi, perché non mi abbia più voluto in squadra. Ma è un grande allenatore e un grande motivatore, la Juve è tornata a vincere grazie a lui. Una volta via da Torino, potevo rimanere in Italia con Lazio o Sampdoria, ma andare al Fenerbahce fu la scelta migliore". Chiusura sull'esperienza torinese anche fuori dal campo: "La città di Torino non mi è piaciuta, mi ero divertito molto di più a Mosca".

N.L.C.