DIRETTA Premier League, Manchester City-Manchester United: segui la cronaca LIVE

Alessio Lento (@lentuzzo)

27/04/2017 20:00

MANCHESTER CITY UNITED GUARDIOLA MOURINHO DIRETTA - Derby di Manchester che si preannuncia caldissimo quello in programma questa sera. City e United si contendono il quarto posto, l'ultimo utile per la Champions League, con i padroni di casa avanti di un solo punto rispetto ai cugini. Sfida nella sfida quella tra i due manager, Pep Guardiola e José Mourinho, mentre il grande assente è Zlatan Ibrahimovic che in Europa League si è infortunato seriamente al ginocchio e resterà lontano dai campi di gioco per parecchi mesi. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dallo stadio 'Etihad'.

CLASSIFICA: Chelsea* 78; Tottenham* 74; Liverpool 66; Manchester City** 64; Manchester United** 63; Arsenal 60*, Everton 58; West Bromwich* 44, Southampton*** e Watford* 40; Stoke 39; Crystal Palace, Bournemouth e West Ham 38; Leicester* 37; Burnely 36; Hull 33; Swansea 31; Middlesbrough 27; Sunderland* 21 *una partita in meno **due partite in meno ***tre partite in meno