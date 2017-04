Ciclismo, è morto Michele Scarponi

22/04/2017 09:45

CICLISMO MORTO MICHELE SCARPONI / Il mondo del ciclismo è in lutto: Michele Scarponi è morto in un incidente stradale mentre si allenava alle porte di Filottrano (Ancona), suo paese natale. Si è scontrato frontalmente con un camion. Attivato il 118, la centrale operativa ha provveduto ad inviare un'ambulanza infermieristica che in pochi minuti ha raggiunto il luogo dell'intervento. Nel frattempo, dall'ospedale regionale di Torrette di Ancona, si alzava in volo l'elicottero. L'anestesista rianimatore non ha potuto far altro che constatare il decesso. Scarponi, 37 anni, è deceduto sul colpo. Lascia la moglie e due figli.

S.D.