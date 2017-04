Calciomercato Juventus, forcing del Barcellona su Allegri

Nicola Lo Conte

21/04/2017 20:06

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI BARCELLONA / Gli si contesta un gioco non propriamente spettacolare, ma i risultati parlano per Massimiliano Allegri. Il tecnico ha dato una nuova consapevolezza di sè alla Juventus, permettendole di raggiungere finalmente quella dimensione europea tanto agognata. La seconda semifinale di Champions League in tre anni è un dato di fatto, con i bianconeri che si apprestano a dare l'assalto all'atto conclusivo di Cardiff, per portare a termine la missione che era stata fallita a Berlino due anni fa. Il sogno di tornare campioni d'Europa, oggi, è più concreto di quanto non sia mai stato negli ultimi anni.

Calciomercato Juventus, l'ombra del Barcellona su Allegri

L'operato del livornese, però, non è passato inosservato. E in un calciomercato in cui potrebbe scatenarsi un vero e proprio effetto domino che coinvolgerà parecchi allenatori, il suo nome torna d'attualità per una panchina di prestigio: quella del Barcellona. Secondo il 'Mundo Deportivo', i catalani avrebbero preso contatto con Giovanni Branchini, agente dell'allenatore bianconero, chiedendo informazioni sulle sue intenzioni future. Il sondaggio sarebbe stato effettuato già prima del quarto di finale tra la Juventus e i blaugrana e i contatti sarebbero tuttora in corso. Il club di Corso Galileo Ferraris non ha intenzione di restare con le mani in mano. E' già in programma l'incontro per il rinnovo di Allegri con la Juventus. Le parti dovrebbero sedersi al tavolo in questi giorni, l'intenzione della dirigenza bianconera è quella di blindare il tecnico, il cui accordo è in scadenza nel giugno del 2018. Il calciomercato Juventus prevede già una rifondazione a medio e lungo termine, ma tutti in società preferirebbero che tale discorso non riguardasse la guida tecnica.