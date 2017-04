VIDEO CM.IT - Figc, Tavecchio: "Orgoglioso per voto unanime. Var già dal prossimo anno"

21/04/2017 18:01

FIGC TAVECCHIO / A margine del consiglio federale che lo ha nominato commissario della Lega Serie A, il presidente della Figc Carlo Tavecchio ha affermato: "Sono soddisfatto e orgoglioso perché il consiglio ha scelto all'unanimità. Il commissariamento non è atto di cortesia ma punitivo. Il commissario porterà l'equilibrio che è mancato in questi mesi. Chiedero alla Figc di utilizzare la Var già dal prossimo campionato, probabilmente saranno tolti gli addizionali. La gatta frettolosa ha fatto i figli ciechi. Non dico che non bisogna fare le cose in fretta, ma bisogna farle con risultati. La gestione del commissario è ordinaria, non straordinaria: deve coagulare interessi di tutti sulla Governance. Ci saranno due sub commissari, uno sarà Uva, l'altro l'avvocato Nicoletti".

B.D.S.