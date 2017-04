Barcellona-Juventus, Evra: "Quando vedo i miei ex compagni in semifinale di Champions..."

19/04/2017 23:33

BARCELLONA JUVENTUS EVRA INSTAGRAM / Pioggia di elogi per la Juventus al termine della gara del 'Camp Nou'. Anche l'ex Patrice Evra si è voluto congratulare - attraverso 'Instagram' - con i suoi vecchi compagni per l'impresa compiuta contro il Barcellona:

"Buona notte a tutti juventini quando vedo che la mia ex squadra va in semifinale non mi viene il peccato che non sono rimasto ma solo dell'amore e il rispetto per tutti i miei compagni per il mister per questa società perché la gente non si rende conto cos'è di giocare per la Juve si suda ogni giorni i love this game hahaahahah #juventus#finoalafine#forzajuve#ilovethisgame#respect#happy#love#smile".

D.G.