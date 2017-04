Calciomercato Milan, intrigo Kolasinac: l'annuncio del papà

17/04/2017 12:20

MILAN ARSENAL KOLASINAC - Che intrigo per Sead Kolasinac. Milan e Arsenal si contendono le prestazioni del terzino bosniaco in scadenza di contratto a giugno con lo Schalke, con il papà del giocatore che ha rivelato: "In due settimane decideremo ogni cosa sul futuro di Sead - ha rivelato Faik Kolasinac a 'N1 Sarejevo' - Mio figlio non ha firmato con nessuno: ci sono stati dei contatti con l'Arsenal, ma non è ancora un calciatore del club inglese. Questa settimana incontrerò Sead e il suo agente e prenderemo una decisione". Giorni caldi per Kolasinac: il Milan rimane in corsa e spera.

G.M.