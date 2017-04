Champions League, boom di ascolti per Juventus-Barcellona

12/04/2017 10:31

JUVENTUS BARCELLONA ASCOLTI TV - La Juventus, nell'andata dei quarti di finale di Champions League, ha spazzato via il Barcellona di Luis Enrique grazie alla doppietta di Dybala e alla rete di Chiellini sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Una vittoria importante per l'intero movimento calcistico italiano, ma nulla è ancora stato fatto: il Paris Saint-Germain insegna. Nel frattempo, il match trasmesso in diretta su Canale 5 ha conseguito un altro successo: quasi 10 milioni di telespettatori hanno seguito la partita dello 'Stadium' pari al 35.58% di ascolti. Un vero e proprio boom per la rete ammiraglia di Mediaset.

A.L.