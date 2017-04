09/04/2017 18:23

CROTONE INTER NICOLA / Davide Nicola, allenatore del Crotone, ha fatto il punto dopo la vittoria a sorpresa dei suoi contro l'Inter. A 'Rai Sport' il commento: "Questo era il nostro obiettivo di oggi, riaprire la corsa per la salvezza. Domani aver vinto fuori casa, questo è un bel passo avanti, ovvero vincere contro una grande. Non festeggio adesso, se arriva quel che voglio farò festa, ora no".